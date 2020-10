Banken-Technologie Softwaredienstleister für Deutsche Bank: Avaloq für zwei Milliarden Franken verkauft

2019 erwirtschaftete Avaloq mit gut 2000 Mitarbeitern einen Rekordumsatz von 609 Millionen Franken und fuhr ein bereinigtes operatives Ergebnis von 97 Millionen Franken ein. Rund 70 Prozent des Geschäfts macht die Firma in Europa. Die vor allem in der Netzwerktechnologie tätige NEC ist mit rund 113.000 Angestellten um ein Vielfaches größer. Der Konzern wurde in der vergangenen Dekade mit dem Verkauf des Halbleiter-, Computer- und Mobiltelefon-Geschäfts umgekrempelt.