Banken: Trotz Coronakrise: Sparkassen vergeben so viele Firmenkredite wie noch nie

Die Sparkassen haben im vergangenen Jahr so viele Kredite an Unternehmen vergeben wie noch nie. Das zugesagte Kreditvolumen stieg um 14 Prozent auf einen Rekordwert von 106,4 Milliarden Euro, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Donnerstag mitteilte. In allen Quartalen sei das Niveau aus dem Vorjahr übertroffen worden.