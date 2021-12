Banken: UBS holt neue Finanzchefin von JP Morgan

Die UBS bekommt eine neue Finanzchefin. Sarah Youngwood übernehme die Position des Group Chief Financial Officer (CFO) im Mai von Kirt Gardner, teilte die größte Schweizer Bank am Mittwoch mit. Sie werde im März zur Konzernleitung von UBS stoßen. Die Managerin sei seit 2016 Chief Financial Officer des Geschäftsbereichs Consumer & Community Banking von JPMorgan Chase. Seit 2020 sei sie auch für die Finanzen der globalen Technologieeinheit des US-Instituts zuständig, erklärte die UBS. Sie habe die französische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.