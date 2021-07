Banken und Versicherer: China will Öffnung des Finanzsektors für ausländische Investoren vorantreiben

China will seinen Finanzsektor weiter für ausländische Investoren öffnen. Staatliche Medien berichteten am Mittwoch unter Berufung auf eine Kabinettssitzung, die Regierung wolle weiter an der Umsetzung ihrer Zusagen arbeiten. Insbesondere sollten die Zugangsbedingungen für nicht-chinesische Banken und Versicherer verbessert werden.