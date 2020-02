Banken: Unicredit kommt bei Konzernumbau voran – Aktionäre feiern

Die italienische Großbank Unicredit kommt beim Konzernumbau voran und macht ihren Aktionären Hoffnung auf eine höhere Gewinnbeteiligung. Bereits 2020 könnte die HVB-Mutter 50 Prozent ihres Ergebnisses an die Anteilseigner ausschütten, stellte Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier am Donnerstag in Aussicht. Zudem präsentierte er für das vergangene Jahr trotz milliardenschwerer Umbaukosten einen höheren Gewinn als von Analysten erwartet. Das trieb die Aktien um fünf Prozent in die Höhe.