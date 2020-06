Banken: Union Investment sieht Verlängerung von Dividendenstopp

Ihren Worten zufolge könnte die Coronakrise die Banken-Konsolidierung in Europa beschleunigen, allerdings zunächst nur auf Landesebene. Grenzüberschreitend sei das weiter schwierig. „Die regulatorischen Hürden dafür sind sehr hoch“, sagte sie. So sei es zum Beispiel nicht ohne Weiteres möglich, Einlagen aus einem Land in ein anderes zu transferieren und dadurch Synergien zu heben.