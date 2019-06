Banken: US-Bank Goldman: Brexit stärkt deutschen Standort zusätzlich

Frankfurt/MainDie US-Bank Goldman Sachs baut angesichts des Brexits auf mehr Geschäft aus Deutschland. In den vergangenen Monaten seien Mitarbeiter von London, aber auch von anderen Standorten nach Frankfurt gezogen, sagte der Co-Leiter des Wertpapierhandelsgeschäfts in Deutschland und Österreich, Alexandre Traub, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. „Das wird weitergehen.“