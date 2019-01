 Banken: Verdi glaubt nicht an baldige Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank

FrankfurtDie Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erwartet keinen schnellen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank. Trotz aller Berichterstattung in den vergangenen Wochen glaube er nicht, dass sie in den nächsten Monaten wirklich umgesetzt werde, sagte Verdi-Vertreter Jan Duscheck, der auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist, am Dienstag in Frankfurt. „Es stellt sich auch grundsätzlich die Frage, ob das sinnvoll ist und überhaupt kommt.“