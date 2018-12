 Banken: Verkauf der serbischen Societe-Generale-Tochter bringt Verluste

Societe Generale zieht sich aktuell aus Ländern zurück, in denen die Bank nicht über eine kritische Masse verfügt und will stattdessen ihre Position in Kernmärkten ausbauen. In den vergangenen Monaten hatte sie bereits ihre Töchter in Bulgarien und Albanien an OTP verkauft. Die Polen-Tochter Euro Bank wurde an die polnische Bank Millennium veräußert.