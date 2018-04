Banken: Wachsende Kritikvergabe dämpft Sorge über Wachstumsschwäche

FrankfurtDie Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB) bahnt sich ihren Weg zu den Unternehmen und Haushalten. Im März reichten Geldhäuser an Firmen 3,3 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor, teilte die Europäische Zentralbank am Montag mit. An Privathaushalte wurden 3,0 Prozent mehr Kredite vergeben.