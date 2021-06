Bankenaufsicht: Deutsche Bank zahlt Strafe in Hongkong

Die Deutsche Bank muss in Hongkong eine Strafe zahlen wegen falscher Angaben gegenüber der Wertpapierhandelsaufsicht. Die Behörde brummte dem Institut eine Geldbuße in Höhe von 2,45 Millionen Hongkong Dollar auf, was umgerechnet der Summe von rund 260.000 Euro entspricht. Das teilte die Securities and Futures Commission (SFC) am Donnerstag mit.