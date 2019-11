Bankenaufsicht EZB-Direktor für EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche

Aktuell erschwert ein Flickenteppich an Regeln den Kampf gegen Geldwäsche in der Europäischen Union. Die EU hat zwar in den vergangenen Jahren die Vorgaben verschärft. Allerdings wurden die Richtlinien von den Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt. Selbst die Kriterien, wann bei einem Kunden von einem geringen, einfachen oder hohen Geldwäscherisiko auszugehen ist, unterscheiden sich.