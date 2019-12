Bankenaufsicht: Von der EZB beaufsichtige Banken werden größer

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigten Geldhäuser werden größer und komplexer. Als Gründe führten die Aufseher an, dass Bankengruppen sich reorganisierten oder Geschäfte im Zuge des erwarteten Brexit aus Großbritannien in die Euro-Zone verlagerten, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.