Bankenbilanzen: EU-Kommission für schrittweise Abschreibung fauler Kredite

MailandDie EU-Kommission will das Problem fauler Kredite in den Bankbilanzen einem Insider zufolge durch mehrjährige Abschreibungen bekämpfen. So solle der prozentuale Anteil der Abschreibungen pro Jahr steigen, wenn ein Kredit als notleidend (non-performing loan - NPL) eingestuft werde, sagte der Insider am Freitag.