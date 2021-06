Bankenbranche: Deutsche Banken verhandeln ab heute über Homeoffice-Ansprüche

Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass Homeoffice in einigen Bereichen gar nicht möglich sei. „Viele Tätigkeiten können aus verschiedenen Gründen nicht von zu Hause aus erledigt werden, etwa im Handelsgeschäft“, sagte Rogge-Strang. „Zudem ist die Praxis in unseren Mitgliedsunternehmen so heterogen, dass branchenweite Regelungen viele Unternehmen überfordern würden“.