Bankenbranche: Umstrukturierung der Helaba: Leiter für das Sparkassenkreditgeschäft geht

Laut Strohmaier gab es zwar über viele Jahre hinweg Gedankenspiele und Anläufe für eine Konsolidierung in der Gruppe. Aber so intensiv wie jetzt habe er Forderungen der Sparkassen nach einem Zentralinstitut – ohne dass ein Institut in Schieflage wäre – noch nie wahrgenommen. „Nach vielen Jahren überwiegender Gedankenspiele kann und muss meines Erachtens auch dieses Projekt jetzt in Angriff genommen werden“, sagte Strohmaier, der auch Chef der Sparkasse Niederbayern-Mitte und Bundesobmann der Sparkassen ist.