 Bankenfusion: BB&T und Suntrust fusionieren zu sechstgrößter Bank der USA

Durch den Deal habe man mehr Möglichkeiten, in neue Technologien zu investieren und Innovationen voranzutreiben, betonten die beteiligten Unternehmen. Man spare mindestens 1,6 Milliarden Dollar an jährlichen Kosten, hieß es. Die fusionierte Bank werde der bisherige BB&T-CEO Kelly King bis September 2021 führen, in der Folge dann Suntrust-CEO William Rogers. BB&T und Suntrust agierten in vielen Städten als direkte Konkurrenten.