 Bankenfusion: Verdi-Chef Bsirske hält Deutsche Bank und Commerzbank noch nicht reif für einen Zusammenschluss

Den zuletzt entstandenen Eindruck, Bundesfinanzminister Olaf Scholz dringe auf eine Fusion der beiden Institute, dämpfte Bsirske: „Herr Scholz ist interessiert daran, sich ein Bild zu machen von der Situation, von der Einschätzung dieser Frage in den jeweiligen Häusern“, sagte er. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dazu Gespräche führt. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass er nicht gegen die betriebswirtschaftliche Rationalität und die Prioritätensetzung, die in diesen Häusern derzeit erfolgt, versucht, Einfluss zu nehmen. Das wäre ja völlig kontraproduktiv.“ Scholz hat mehrfach die Bedeutung einer starken deutschen Großbank betont und kritisiert, dass es in den vergangenen Jahren in Deutschland keine Industriepolitik in der Finanzbranche gegeben habe.