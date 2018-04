Bankenkontrolleurin Elke König: Europäisches Finanzsystem noch lange nicht immun gegen Großbanken-Pleite

Als Lehre daraus schuf die EU einen gesetzlichen Bankenabwicklungsmechanismus. Seitdem sind Europas Großbanken gehalten, für das eigene Ableben Vorsorge zu treffen. Sie müssen einen Abwicklungsplan ausarbeiten. Und sie sollen Kapital vorhalten, das im Abwicklungsfall sofort bei den Gläubigern des betroffenen Instituts eingezogen werden kann, um Verluste abzudecken – im Fachjargon Mrel genannt (Minimum Requirement for own Funds and eligible Liabilities). Diese gesetzlichen Abwicklungsvorschriften der EU gelten seit 2015.