Bankenlandschaft: „Kein Selbstzweck“ – HypoVereinsbank-Chef Diederich verteidigt Sparpläne

Die HypoVereinsbank (HVB) baut in Deutschland in den nächsten Jahren mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz ab. Dabei werde die Zahl von zuletzt 12.200 Mitarbeitern in den kommenden zehn Jahren um knapp 1.300 sinken. Der Jobabbau werde „ausschließlich sozial verträglich“ gestaltet, sagte Diederich, beispielsweise über natürliche Fluktuation oder Altersteilzeit.