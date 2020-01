Bankenprüfung Sechs Banken schaffen bei EZB-Prüfung die Kapitalanforderungen nicht

Die führenden Banken im Euroraum haben nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht in der Summe derzeit keine bedenklichen Kapitallücken. „Mit dem Gesamtniveau der Kapitalausstattung der bedeutenden Institute, die von uns beaufsichtigt werden, sind wir weitgehend zufrieden“, bilanzierte der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, am Dienstag in Frankfurt.