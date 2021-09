Bankenregeln: EU-Notenbanken und -Aufseher fordern Umsetzung von Bankenreform

Rund zwei Dutzend Notenbankchefs und Aufseher aus der EU haben die EU-Kommission in einem Brief dazu aufgefordert, die neuen globalen Bankenregeln in Europa nicht zu verwässern. „Wir, als Aufseher und Zentralbanken in der EU, unterstützen sehr stark eine vollständige, rechtzeitige und konsistente Umsetzung aller Aspekte dieses Rahmenwerks,“ schrieben sie in dem am Dienstag veröffentlichten Brief.