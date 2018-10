Bankenstresstest: Kapitalquote der NordLB fällt im Stresstest offenbar deutlich

BerlinDie Kapitalpuffer der NordLB geben einem Insider zufolge beim Bankenstresstest deutlich nach. Demnach fällt die harte Kernkapitalquote (CET1) im simulierten Fall einer heftigen wirtschaftlichen Krise (adverses Szenario) für 2020 auf rund sieben Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einer mit der Sache vertrauten Person erfuhr. Damit dürfte das Institut von allen deutschen Banken wohl am schlechtesten abschneiden. Die NordLB selbst und ihr Mehrheitseigner Niedersachsen lehnten einen Kommentar ab. Die EU-Bankenbehörde EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichen an diesem Freitag die Ergebnisse des jüngsten Fitness-Checks der europäischen Finanzbranche.