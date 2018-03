Bankenübernahme: BNP entscheidet wohl bald über Kauf der Raiffeisenbank Polska

Der Chef der Polentochter von BNP Paribas hat eine Präsentation zur künftigen Strategie verschoben, da die Bank BGZ BNP Paribas ihre Wachstumsoptionen grundsätzlich überprüfe. „Wir müssen ein paar Wochen länger warten, dann haben wir Klarheit, welche Wachstumswege die Bank verfolgen wird“, sagte Przemyslaw Gdanski am Mittwoch. Nach der Polbank gefragt, sagte er, „wir schauen uns den Markt an und prüfen verschiedene Optionen, die unsere Wachstumspläne in Polen unterstützen könnten.“ Die BNP-Tochter ist in Polen nur die sechstgrößte Bank. Das entspreche nicht dem Anspruch der BNP als zweitgrößtes Geldhaus in Europa, sagte Gdanski.