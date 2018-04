Bankenübernahme: Verkauf von Bank Polska an BNP Paribas ist auf der Zielgeraden

Die RBI prüft einen Mehrheitsverkauf der Bank Polska, da sie auf dem hart umkämpften polnischen Bankenmarkt, in dem die Zinsen sehr niedrig sind, nicht in der Lage ist, angemessene Gewinne zu erwirtschaften. Erwartet wird, dass die BNP Paribas die Bank Polska mit ihrem bestehenden polnischen Geschäft fusionieren wird, was ihr weitere Skaleneffekte verschaffen würde.