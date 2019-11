Bankenunion: Oberste Bankenabwicklerin wirbt für europäische Einlagensicherung

Eine gemeinsamen Einlagensicherung in Europa wird vor allem in Deutschland skeptisch gesehen. Kritiker befürchten, dass deutsche Sparer bei Problemen von Geldhäusern in Südeuropa in die Haftung genommen werden. Scholz hatte Anfang November einen neuen Vorschlag für eine Bankenunion gemacht, die den Aufbau einer europäischen Einlagensicherung beinhaltet.