Bankenwesen: Wird die Frankfurter Volksbank demnächst größte Volksbank?

„Die Anzahl der genossenschaftlichen Banken wird in Deutschland weiter sinken“, sagte die Managerin, die ihre Karriere einst mit einer Ausbildung bei der Deutschen Bank AG begonnen hatte, in einem Interview mit Bloomberg News. Besonders in Frankfurt gebe es einen harten Wettbewerb. Die Bündelung der Kräfte sei schon immer Teil der Strategie der Bank gewesen, durch Fusionen werde man effizienter und stärker.