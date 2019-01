 Bankenzusammenschluss : BDI-Chef will Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank nicht kommentieren

BerlinIn der Debatte um eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank hält sich die deutsche Industrie zurück. „Das ist eine Entscheidung, die die Unternehmen treffen müssen“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin. „Für die deutsche Industrie ist es wichtig, eine leistungsfähige, deutsche, international tätige Bank zu haben“, betonte der Chef des Lobbyverbands BDI. „Wie die dann entsteht, oder ob sie erst entstehen muss, dazu will ich mich nicht äußern.“