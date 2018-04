Bankgebühren : Wo das Konto wirklich nichts kostet

Bei den Kontogebühren genau hinzuschauen, ist immer sinnvoll, denn einige Geldhäuser berechnen ungewöhnliche Preise. So verlangen laut Biallo 69 der bundesweit knapp 400 Sparkassen bei zumindest einem ihrer Kontomodelle eine Gebühr für Barabhebungen. Ähnliches gilt für mehr als 300 der knapp 1.000 Volks- und Raiffeisenbanken sowie für eine Direktbank. Auch sie bieten Kontomodelle an, bei denen Abhebungen am Automaten oder am Schalter unter Umständen Geld kosten. Insgesamt sind es doppelt so viele Kreditinstitute mit einer solchen Gebühr wie noch vor einem Jahr.