Banklizenz: Schweizer Bankenaufsicht gibt erstmals grünes Licht für Blockchain-Firmen

Zürich In der Schweiz haben erstmals Blockchain-Finanzdienstleister eine Banklizenz erhalten. Die Firmen SEBA Crypto mit Sitz in Zug und Sygnum aus Zürich erhielten jeweils eine Bank- und Effektenhändlerbewilligung, teilte die Aufsichtsbehörde Finma am Montag mit. Beide Unternehmen bieten Dienstleistungen für institutionelle und professionelle Kunden an. Bei der Zukunftstechnologie Blockchain handelt es sich um eine Art dezentrale Datenbank, die sämtliche Informationen fälschungssicher speichern soll. Dadurch können Transaktionen wesentlich einfacher abgewickelt werden. Auch Internet-Währungen wie Bitcoin basieren darauf.