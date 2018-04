Banktitel fällt auf 11.30 Euro: Kurs der Deutschen-Bank-Aktie bricht ein

FrankfurtEigentlich wollte die Deutsche Bank den Neuanfang wagen. Doch die Aktionäre trauen der Strategie, die der neue Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag verkündet hat, offenbar noch nicht. Am Freitag gerieten die Aktien des Frankfurter Geldhauses trotz an sich freundlichem Börsenklima massiv unter Druck.