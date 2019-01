 Bargeld: Verdi ruft zu Streik bei Geldtransporten auf

Nach fünf ergebnislosen Runden mit den Arbeitgebern werden die Tarifverhandlungen laut Verdi am 3. und 4. Januar fortgesetzt. „Unsere Botschaft an die Arbeitgeberseite ist klar: Wenn wieder kein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch liegt, werden die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes. Bei der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste war am Neujahrstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.