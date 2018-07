Basel III: EZB-Chefaufseherin für Ausnahmen von globalen Bankenregeln

LinzDie Bankenaufsicht der EZB bringt Erleichterungen für europäische Geldhäuser bei der Anwendung der neuen globalen Kapitalvorschriften ins Spiel. Insbesondere könne dies die Behandlung von Immobilien-Krediten und Darlehen an kleine Firmen betreffen, sagte die oberste EZB-Bankenaufseherin, Daniele Nouy am Freitag in Linz. Denn in den USA hätten Banken keine Hypotheken in ihren Bilanzen. „Somit haben wir spezielle Gegebenheiten in Europa, die man in Betracht ziehen könnte.“