Basel III: Nur zehn EU-Banken müssen womöglich beim Kapital nachlegen

Laut dem Entwurf der EU-Kommission für eine Direktive zur Umsetzung des als Basel III bekannten Regelwerks in Europa würden sich die Kapitalanforderungen an die Institute in der EU bis 2025 im Schnitt um 0,7 bis 2,7 Prozent erhöhen. Nach einer Übergangsfrist bis 2030 würden sie um 6,4 bis 8,4 Prozent höher ausfallen. Laut EBA kamen die Banken aus der Stichprobe, die den Berechnungen zugrunde liegen aus 17 EU-Ländern. Sie repräsentierten 75 Prozent der Vermögenswerte der Banken in der EU.