BASF-Tochter: Versuchter Brandanschlag auf Wintershall-Zentrale

DüsseldorfEine bislang unbekannte Person hat in der vergangenen Nacht versucht, in der Unternehmenszentrale des Öl- und Gaskonzerns Wintershall in Kassel einen Brand zu legen.

Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Wie die Hessische Niedersächsische Allgemeine Zeitung berichtete, soll ein Unbekannter gegen drei Uhr nachts eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen und versucht haben dort Feuer zu legen.