BASF-Tochter: Wintershall nimmt Russland in Schutz und verteidigt Nord-Stream-Projekt

Gerade in den vergangenen Tagen ist die Kritik an Gazprom und russischem Gas aber wieder gestiegen. Der Konflikt zwischen Russland und dem Transitland Ukraine eskalierte. Nachdem ein Schiedsgericht in Stockholm Gazprom zu einer milliardenschweren Strafzahlung verurteilte, kündigten die Russen Lieferverträge mit dem Nachbarland. Das liefert vor allem den Kritikern von Nord Stream 2 neue Argumente. Sie sehen in der neuen Pipeline unter anderem den Versuch Russlands, die Transitländer Ukraine und Polen zu umgehen.