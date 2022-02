Batterie-Hersteller: Northvolt macht aus schwedischer Papierfabrik Batterie-„Gigafactory“

Anfang Februar hatte Northvolt Pläne für eine gemeinsame Batteriefabrik in Göteborg mit dem Autobauer Volvo veröffentlicht. Mit der Ende Dezember in Betrieb genommenen „Gigafactory“ im schwedischen Skelleftea war Northvolt der erste europäische Hersteller geworden, der eine Batteriezelle in Europa entwickelt und produziert. Die Firma spielt eine wichtige Rolle bei Plänen, Europa unabhängiger von Batterie-Lieferanten aus Asien zu machen.