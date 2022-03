Bausektor: Ifo: Unternehmen wollen Baupreise wegen Engpässen auf breiter Front anheben

Auch im Tiefbau wurden demnach Preiserhöhungen eingeplant, dies jedoch nicht ganz so häufig wie im Hochbau. „Das ist eine Folge der rasanten Kostenanstiege beim Baumaterial, diese werden nun an die Kunden weitergeben“, sagte Ifo-Forscher Felix Leiss. Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind in der Umfrage noch nicht berücksichtigt.