Bayer-Quartalszahlen Q3 2022 Quartalszahlen, Vorjahresvergleich und Gewinn im Überblick

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbessert sich im Vorjahresvergleich um 17,3 Prozent und beträgt in Q3 2022 2,5 Milliarden Euro. Vor dem Netto-Konzernergebnis stand ein Plus in Höhe von 546 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie beträgt in Q3 2022 0,56 Euro. Hier finden Sie aktuelle News zur Bayer Aktie und zum aktuellen Kurs.