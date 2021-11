BDVZ: Döpfner bleibt trotz DDR-Vergleich Cheflobbyist der Verleger

Trotz seines umstrittenen DDR-Vergleichs und seiner Kritik an deutschen Journalisten bleibt Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner Chef des Lobbyverbands BDZV. Döpfner habe seine Äußerungen in einer regulären Präsidiumssitzung erläutert, teilte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch mit.