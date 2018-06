Bei Investorenkonferenz: CEO Sewing bekräftigt, die Deutsche Bank werde Kosten senken und liefern

BerlinDer neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat bekräftigt, das Institut nach drei Verlustjahren in Folge auf Vordermann bringen zu wollen. „Wir haben viele Hausaufgaben zu machen“, sagte Sewing am Mittwoch bei einer Investorenkonferenz des Geldhauses. Die Deutsche Bank werde ihre Kosten senken und „liefern“. Sewing kündigte außerdem an, das Transaktionsgeschäft für Unternehmenskunden auszubauen. Dies ist ein im Vergleich zum Investmentbanking eher risikoarmes Geschäft.