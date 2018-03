Beige Book der Fed: Arbeitsmarkt in den USA brummt - Inflation moderat

WashingtonDas Beschäftigungsniveau in der US-Wirtschaft ist nach einer Umfrage der US-Notenbank Federal Reserve weiter hoch und die Inflation moderat. Auch die Löhne zögen in vielen Regionen des Landes deutlich an, teilte die Fed am Mittwoch in ihrem sogenannten Beige Book mit. Die Ergebnisse des Berichts stützen die Forderungen nach weiteren Zinsanhebungen der Notenbank. Gegenüber dem Januar-Bericht deutet sich im aktuellen Beige Book eine weitere leichte Stärkung auf dem Arbeitsmarkt an. „Über das ganze Land wird eine starke Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften gemeldet“, erklärte die Fed.