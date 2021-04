Beige Book: Fed-Konjunkturbericht – Geschäftsaktivität beschleunigt sich

In den USA hat sich laut der Notenbank Fed die Geschäftsaktivität zuletzt auf eine moderate Geschwindigkeit beschleunigt. Grund für die Erholung seien die Fortschritte bei den Corona-Impfungen und die massiven fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen gewesen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit.