 Beige Book: US-Notenbank berichtet von angespannter Lage am Arbeitsmarkt

WashingtonDie US-Wirtschaft hat zunehmend mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen. Die Firmen hätten Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Notenbank (Fed) hervor. Zugleich stiegen die Löhne und Preise aber in einem moderaten Tempo, heißt es in diesem unter Experten als Beige Book bekannten Papier.