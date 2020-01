Beige Book: US-Wirtschaft wächst moderat – Handelsstreit belastet Firmen

Die US-Wirtschaft hat nach Einschätzung der Notenbank (Fed) zuletzt weiter unter dem Handelsstreit mit China gelitten. In den letzten sechs Wochen des vergangenen Jahres habe es zwar ein moderates Wachstum gegeben, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Fed-Konjunkturbericht „Beige Book“ hervor. Zugleich wird darin aber betont: „In vielen Gegenden wurden Firmen weiterhin von der Unsicherheit belastet, was Zölle und Handel angeht.“