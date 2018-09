Belgien: Belfius Bank geht vorerst nicht an die Börse

BrüsselBelgien will die verstaatlichte Belfius Bank vorerst doch nicht an die Börse bringen. Jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Teilprivatisierung des Geldhauses, sagte der belgische Regierungschef Charles Michel nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga am Montag. Während seiner Amtszeit, die noch bis Mitte 2019 dauert, werde Belfius nicht an die Börse gebracht.