Benjamin List Chemie-Nobelpreis geht an deutschen Molekülforscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den in Schottland geborenen US-Forscher David W.C. MacMillan für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. List arbeitet am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, MacMillan an der Princeton-Universität in den USA.