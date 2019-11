Benoit Coeure: Anleihenkäufe werden lauf EZB-Direktor solange wir nötig fortgesetzt

Die EZB wird laut Notenbankdirektor Benoit Coeure die wiederaufgelegten Anleihenkäufe so lange wie nötig fortsetzen. Der EZB-Rat sei dazu entschlossen, um die konjunkturstützende Wirkung der tiefen Leitzinsen zu verstärken, sagte Coeure am Dienstag auf einer Fachkonferenz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt laut Redetext.