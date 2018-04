Bericht der Bundesbank: Deutsches Auslandsvermögen steigt deutlich

FrankfurtDas deutsche Auslandsvermögen hat laut Bundesbank in den vergangenen Jahren kräftig zugenommen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung (BIP) legte es unter dem Strich von Anfang 2007 bis Ende 2017 von knapp 20 Prozent auf rund 60 Prozent zu, teilte die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht April mit. Auslandsforderungen in Höhe von 8,35 Billionen Euro seien Ende des vergangenen Jahres entsprechende Verbindlichkeiten von 6,42 Billionen Euro gegenübergestanden. Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen verzeichneten den höchsten Vermögenszuwachs.