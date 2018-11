Berliner Fintech: Smartphone-Bank N26 will Euro-Konten in weitere sechs europäische Länder bringen

BerlinDie Berliner Smartphone-Bank N26 baut ihre Präsenz in Europa weiter aus. Ab Mittwoch würden erstmals in Dänemark, Norwegen, Polen und Schweden Euro-denominierte N26-Konten angeboten, kündigte der fürs internationale Geschäft zuständige Manager Alex Weber im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters an. In ein paar Wochen kämen auch noch Island und Liechtenstein hinzu. Der Eintritt in die sechs neuen Länder sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer paneuropäischem Bank.